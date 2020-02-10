شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: حسن شاكوش نجح وحمو بيكا سقط في امتحانات النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، نجح في اختبارات النقابة لكنه لم يسجل رسميا حتى الآن.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حمو بيكا رسب في امتحانات الموسيقيين»، متسائلا: «عرفت إن اسم حسن شاكوش ليس بهذا اللقب في البطاقة إذن لماذا شاكوش».

وأكد غياب القدوة الفنية ودور الدولة عن الإنتاج الفني وراء انتشار أغاني بير السلم.