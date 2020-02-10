شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش مداعبًا هاني شاكر: «أكيد ليك قصة حب مع بنت الجيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن والده كان ينصحه بالاستماع إلى المطربين عبدالحليم حافظ وهاني شاكر لتحسين أدائه الصوتي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن أغنية بنت الجيران تعبر عن حالة عاشها معظم شباب الوطن العربي في مرحلتهم الشبابية، مداعبا الفنان هاني شاكر «أكيد أمير الغناء العربي كان ليه قصة حب مع بنت الجيران».

وتابع شاكوش: «عندنا إخوات بنات ونحرص على اختيار الكلمات التي تدخل بيوتنا ولن نسمح بألفاظ خارجة في أي أغنية».