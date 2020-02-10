شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى شهداء الواجب الوطني بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وينعي الوزير شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله (عز وجل) واسع الرحمة والمغفرة، وللمصابين تمام الشفاء العاجل.

وأكد «جمعة» في بيان، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء.