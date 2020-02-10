شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى شهداء الواجب الوطني بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وينعي الوزير شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه، سائلًا الله (عز وجل) واسع الرحمة والمغفرة، وللمصابين تمام الشفاء العاجل.
وأكد «جمعة» في بيان، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب الوقت، كما دعا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى شهداء الواجب الوطني بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.