شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يعلق على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»: فوجئت بكلمات مبتذلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كلمات أغاني المهرجانات.
وقال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «استمعت إلى أغنية بنت الجيران وفوجئت بكلماتها المبتذلة»، مشيرا إلى أنه حال تقنين وضع مطربي المهرجانات لن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح، وسيكونون تحت سيطرة النقابة.
وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية ستعقد اجتماعا قريبا لمناقشة كيفية تقنين أغاني المهرجانات، معربا عن حزنه كون المهرجانات أصبحت الفن الأكثر انتشارًا.
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