شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: توفير شبكة أتوبيسات لنقل موظفي القاهرة للعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن آليات العمل العاصمة الإدارية الجديدة ستختلف عن آليات العمل بالقاهرة، قائلا: «مفيش ملفات ورقية، وكل شيء عن طريق الكمبيوتر وشبكات الانترنت الداخلية».

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أنه سيجري نقل الموظفين بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من 2020، موضحًا أن وزارة النقل تعمل على شبكة اتوبيسات لنقل الموظفين من أماكن تجمعات داخل القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، بخلاف تم توفير 10 آلاف وحدة سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر، على بعد 7 كيلو مترات من العاصمة، بسعر مناسب جدًا.

كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ العمل عام 2021.