شكرا لقرائتكم خبر عن للغلق وغياب العاملين.. إحالة موظفي 6 مراكز شباب في القليوبية إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، إحالة العاملين بالمراكز الشبابية المغلقة والمتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق.

كان قد كلف الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية لمتابعة 10 مراكز الشباب، حيث تمت متابعة مراكز شباب وادي النيل وعرب العيايدة التابعة لإدارة شباب الخانكة والتي وجدت جميعا مفتوحة وتمارس نشاطها.

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كما تبين غلق مركز شباب مزرعة الجبل الأصفر، وغياب بعض العاملين بمركزي شباب ٢٣ يوليو وعرب الأربعين اللذين تم التنبيه على ضرورة متابعة عملية النظافة بالمركزين وعمل الصيانة اللازمة للمرافق.

وتابعت اللجنة مركزي شباب الشوبك والقلزم، مغلقين أثناء أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب كفر الشوبك الذي تلاحظ غياب بعض العاملين فيه أثناء أوقات العمل الرسمية.

وقرّر مدير عام الشباب والرياضة إحالة العاملين بالمراكز المغلقة والمتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق.