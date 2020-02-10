شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 10 محاضر وضبط 909 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بالمنوفية حملات موسعة خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن تحرير 10 محاضر قانونية ضد أصحاب محلات الجزارة وبيع الأسماك المخالفين، حيث تم ضبط 909 كيلو جرام من اللحوم والأسماك الغير صالحة للأستهلاك الأدمي والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات التفتيشية التي تشنها مديرية الطب البيطري لمواجهة المخالفين ومروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مشدداً على عدم التهاون في الأجراءات القانونية حيال من يتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.