شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تطلق «أخ ثان والرابط إنساني» لتوثيق الأخوة الإنسانية بالمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة بدأت تنفيذ فعاليات برنامج «أخ ثانٍ والرابط إنساني» بمعاهد المحافظة الازهرية، الاثنين، حيث بدأت المرحلة الاولى بادارة وسط التعليمية بمعهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي.

وأضاف «أبوزيد»، في بيان، أن البرنامج الإنساني يأتى في إطار تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بالمعاهد الأزهرية، حيث تم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن قيمة «التعاون» وأهميته في بناء المجتمعات والأوطان، وتم تخصيص الحصة الأولى عن التعاون.

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وأكد أهمية القيم التي جاءت في وثيقة الأخوة الإنسانية، وضرورة تطبيقها بكافة المؤسسات التربوية، لنشر القيم والمبادئ الأخلاقية وترسيخها في نفوس الطلاب، مشددًا على أهمية دور التعاون في بناء الأوطان والمجتمعات، وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أروع مثل في التعاون، حيث كان يعاون أصحابه في بناء المسجد، كما آخى بين المهاجرين والأنصار، فالتعاون يؤدي إلى ترابط المجتمع، وانتشار المبة بين أفراده.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية انطلاق تدريب معلمي التربية الفنية بمركز الخدمة والنشاط بميامي، والذى يهدف إلى تنمية مهارات معلمي ومعلمات التربية الفنية، ويضم التدريب مجموعة من معلمي ومعلمات التربية الفنية من محافظات مختلفة، ويعقد التدريب بالتعاون بين الإدارة العامة للتدريب التربوي بقيادة على فرج، وهشام الرفاعي مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف إدارة التدريب بالإسكندرية مشيرا إلى أن فعاليات التدريب تنتهى الخميس المقبل .

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط التعليمية بدء الدراسة بمعهد فتيات سموحة.