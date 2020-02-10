شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الدولة نفذت مشروعات سكنية لمحدودي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هاني يونس، إن وزارة الإسكان تطرح عدة نماذج من شقق الإسكان والهدف لتكون مناسبة لشرائح الدخل المختلفة بين طوائف المجتمع المصري.

وقال «يونس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الشارع» مع الإعلامي حسن محفوظ، عبر فضائية «المحور»، إن الدولة تهتم بشرائح الدخل المختلفة في الفترة الأخيرة وبخاصة متوسطي ومحدودي الدخل وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذت لهم عدة مشروعات أبرزها سكن مصر ودار مصر.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 3156 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر في 5 مدن جديدة، بدءًا من اليوم.

وأشارت إلى أن الطرح سيكون في 5 مدن جديدة وهي «أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور، بدر، المنصورة الجديدة»، موضحة أنه يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز إلكترونيا، ويستمر الحجز حتى 13 فبراير الجاري.