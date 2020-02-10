شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مخ وأعصاب: الحشيش يوهم السائقين.. والاستروكس يُعطى للحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا استشارى المخ والأعصاب حمدى النبوى، الأسرة المصرية حال وجدت أي من أعراض الإدمان على الأبناء، وأبرزها «وجود خط أسود أسفل العينين، أو تغير في التصرفات وسرقة أموال المنزل»، عليها فوراً التوجه لأحد المعامل وعمل تحليل إدمان للابن للتأكد من تناوله لمواد مخدرة من عدمه.

وقال «النبوي» في حوار مع برنامج «حديث الشارع» مع الإعلامي حسن محفوظ، عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم، إن الحشيش أقل المواد المدمنة ولكنه مُخدر خطر حيث يشعرك إن كنت سائقاً بالخوف ويعطيك مسافات خطأ فإذا كان بينك وبين السيارة خلفك مترين تراها 40 متراً، لأنه يوهم المخ، وبالتالي تحدث الحوادث المتكررة.

وأشار إلى أن مخدر الاستروكس لا يُعطى للإنسان من الأساس، ولكن يُعطى للحيوان ليستطيع الطبيب البيطري التعامل معه دون التعرض لأذى.