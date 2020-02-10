شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الأدبية» تضبط محاولة تلاعب للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الأدبية من ضبط محاولة تلاعب في الماركة للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبهدف التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك الوارد تم تشكيل لجنة من السادة هدى بركة رئيس قسم الحركة وجیهان سید محمود مأمور التعريفة وتامر عوض وخالد مبارك مديري التعريفة، لكشف مشمول البيان الجمرکي رقم 135 لسنة 2020 بإسم شركة ا. س والصنف إكسسوارات هواتف محمول والواردة من الصين.

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وبالمعاينة الفعلية تبين طمس الماركة على 3540 شاشة للهواتف المحمولة والخاصة بأحد الشركات العالمية الشهيرة في محاولة للتهرب من سداد جزء الرسوم الجمركية، وبلغت قيمة المضبوطات 266 ألفًا و820 جنيهًا.

وتم إحالة الواقعة لإدارة الشؤون القانونية بالإدارة المركزية بجمارك السويس، والتي أفادت بأن الواقعة تعد تهربًا جمرکيًا.

وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات الجمركية المستحقة بالقسيمة رقم 567483.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.