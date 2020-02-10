شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الأوقاف، الاثنين، جولة سياحية ترفيهية لجميع المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من مختلف دول العالم.

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وتفقد المشاركون قلعة محمد على، والتي تعد من أهم الآثار الإسلامية في محافظة القاهرة، وذلك على هامش فعاليات المسابقة وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وخلال الجولة أبدى جميع المشاركين من مختلف دول العالم انبهارهم الشديد بعظمة وروعة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة في البناء والتشييد.

وأعرب المشاركون في الجولة السياحية عن سعادتهم بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مصر، وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون في المسابقة الشكر لوزير الأوقاف على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

جولة سياحية للمشاركين فى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم

جولة سياحية للمشاركين فى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم