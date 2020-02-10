شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «وسط الإسكندرية التعليمية» تلقي محاضرة دراسية للوقاية من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، محاضرة توعوية للطلاب، خلال جولتها في عدد من المدارس التابعة للإدارة، الاثنين، للتوعية بالنظافة الشخصية للطلاب وطرق الوقاية من العدوى، تجنبًا للإصابة بأي أمراض أو فيروسات خاصة مع ظهور «فيروس كورونا الجديد» في مدينة ووهان الصينية.

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وبدأت «شرف» جولتها بمدرسة الشهيد عباس الأعصر الابتدائية، حيث قامت بمتابعة الفصول وفناء المدرسة، وتأكدت من نظافة دورات المياه، وحثت على توعية الطلاب صحيًا بالاهتمام بالنظافة الشخصية وشرب الماء باستمرار وعرضت طرق الوقاية من العدوى والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة، كما تابعت مدرسة القومية العربية الرسمية الإعدادية للبنين لتفقد الدراسة وتابعت سير العمليه التعليمية ودفاتر تحضير المعلمين.

وشددت خلال جولتها الميدانية مسؤولى المدارس على ضرورة التهوية والنظافة الدائمة للوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة، كما زارت مدرسة نبوية موسى التجريبية الثانوية بنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

واختتمت مدير الإدارة الجولة بمدرسة الشهيد عماد محمد لطفي الركايبي الابتدائية رسمي/ رياض أطفال، وحرصت على حضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية ومتابعه الفصول.

محاضرات توعوية للوقاية من العدوى بمدارس الإسكندرية

محاضرات توعوية للوقاية من العدوى بمدارس الإسكندرية