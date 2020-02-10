شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع «صوم يونان».. «موزاييك الاسكندرية» يعرض فسيفساء يهودية نادرة عمرها 1500 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسئولو صفحة متحف الموزاييك – تحت الانشاء – على موقع «فيس بوك» باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقى وسط الإسكندرية قطعة يهودية نادرة ترجع إلى القرن الخامس الميلادى أي عمرها 1500 سنة تزامناً مع صوم يونان الذي بدأه الاقباط الارثوذكس اليوم الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام.

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وتعنون القطعة المعروضة بمسميات منها «لوحة يونان» و«ذو النون» و«صاحب الحوت» ويونس عليه السلام وهى فسيفساء لأرضية من معبديهودى بالجليل في فلسطين وتؤرخ إلى القرن الخامس الميلادى وتصور ذلك الحدث الدينى العظيم، حيث نرى 3 أسماك كبار تبتلع رجل تدلى قدماه من السمكة الأولى ونرى في أعلى اللوحة تصوير لرياح عاصفة يقابل هذا التصوير تصوير لثلاث جنيات مجنحة نصف أنثى ونصف طائر تعزف إحداهن على القيثارة، وهو تصوير مأخوذ من الأساطير اليونانية.

وفي سياق متصل أعلن المتحف القطعة الفائزة في استفتاء شهر يناير الماضى للعرض في شهر فبراير الجاري للجمهور على الصفحة وهى موكب النصر لديونيسوس وعبارة عن قطعة فسيفساء نادرة تصور الأحداث الدينية وهى تفصيل من فسيفساء أرضية ابعادها ٤٨٥ سم طول x ٣٠٠ سم عرض عثرت عليها البعثة الفرنسية بأحد القلاع التي بناها الإمبراطور تراچان قرب تل أبوغانم وتؤرخ إلى القرن الرابع الميلاد وهي موجودة بمتحف الإسماعيلية.

يشار إلى أن الاقباط الارثوذكس بدأوا صوم يونان اليوم الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام يتخلّله صلوات وقداسات الهية بالكنائس.