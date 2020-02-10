شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الرى": نأمل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة خلال الأربعاء والخميس المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أننا ننشد خلال يومى الأربعاء والخميس المقبلين الوصول إلى حلول ترضى الأطراف الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء رى للدول الثلاث تحت رعاية أمريكية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمنى لملء السد، وخاصة فى الإجراءات المتبعة فى سنوات الجفاف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث اليوم والذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى، أن من المتوقع أن يتم التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أننا نسعى للتوصل لآلية لفض المنازعات، مؤكدا أن هناك مرونة من كافة الأطراف للتوصل إلى حلول بشأن مفوضات سد النهضة.

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وتابع "السباعي": "إنه فى حال التوصل إلى حلول يومى الأربعاء والخميس فسوف يتم تنفيذ وتوقيع الاتفاقية نهاية الشهر الجارى، وستقام احتفالية كبرى بهذه المناسبة، مضيفا: "كانت هناك نقاط متعلقة بشأن تشغيل السد، والذى يشغلنا نحن كمصريين هو الوارد السنوي من المياه، الذى يكفى احتياجاتنا المائية، ولا يتسبب لنا بضرر، لأننا نعتمد على نسبة 98 % من مياه نهر النيل، وأى خلل في ذلك سوف يؤثر علينا بشكل كبير، ومن المهم كذلك يدار السد بشكل مشترك لكى تضمن مصر حصتها من المياه".