شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 4 حالات تمكن المرأة من استخراج بطاقات تموين باسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخرج بطاقة التموين فى العادة للرجل المتزوج الذى لديه أسرة، وفقا للشروط والقواعد المنظمة لاستخراج بطاقات التموين، لكن بعض الحالات تستطيع المرأة استخراج بطاقة تموين باسمها، فى ظل حرص وزارة التموين على استفادة هؤلاء السيدات وأسرهن من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم. ”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن الحالات التى تستطيع المرأة استخراج بطاقات تموين باسمها وفقا للشروط. ١- تستخرج بطاقة تموين للمرأة "الأرملة". ٢- المرأة المطلقة وذلك بموجب وثيقة. ٣- المرأة المهجورة بوجود شهادة من قسم الشرطة تفيد حالة الهجر. Advertisements ٤- المرأة التى بلغت أكثر من 40 عاما ولم تتزوج وتقيم بمعيشة مستقلة.

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