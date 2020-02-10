شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها حرصت على لقاء الصيادين العائدين من اليمن لمعرفة مطالبهم، وكيفية تعويضهم عن الشهرين الماضيين، حيث كان هناك 3 طلبات للصيادين المصريين، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنهم طالبوا باستخراج الأوراق الرسمية التي فقدوها كجواز السفر، وبطاقة الرقم القومي، وتصريح الصيد، موضحة أنه بالفعل بدأوا اليوم إجراءات استخراج أوراقهم الرسمية على نفقة المحافظة.

وأضافت محافظ دمياط، أنهم سيصرفون مبلغ مالي للصيادين، لافتة إلى أنهم يبحثون موقف مركب الصيد هل سيتم استرجاعه، أم ستقوم المحافظة بإعطاء الصيادين مركب بديل.

بدوره أعرب علاء خليل، أحد الصيادين العائدين من اليمن، عن سعادته بمستوى تعامل المسئولين في دمياط معهم. وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أنهم توجهوا إلى نادي الشرطة ووجدوا مسئولي الجوازات والسجل المدني في انتظارهم لاستخراج أوراقهم الرسمية، معقبا: "أنا مش مصدق نفسي.. شيىء مشرف".

وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن المسئولين استقبلوهم بشكل رائع، وسألته الإعلامية لبنى عسل، "غدوكم ولا لاء"، فرد "خليل: "طبعا غدونا".

Advertisements

وفى هذا الصدد، كشف ماهر محمد، أحد الصيادين العائدين من اليمن، تفاصيل لقائهم بمحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مشيرا إلى أن اللقاء كان جيدا للغاية، معقبا: "قاموا معانا بالواجب وزيادة".

وأشار إلى أنهم أخبروا محافظ دمياط بأن أوراقهم الرسمية فقدوها، ويريدون استخراج أوراق رسمية بديلة، موضحا أنهم توجهوا اليوم واستخرجوا كافة أوراقهم الرسمية من مديرية الأمن بالمحافظة.

وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن محافظ دمياط أخبرتهم أنه سيتم صرف تعويض للصيادين، معقبا: "تشكر المحافظة على اللي عملته معانا.. وشعرنا أنهم أخت كبيرة لينا".