شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين بهادر: مصرى يبلغ 75 عام يخطط لدخول "جينيس" باحتراف كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط المصرى عز الدين بهادر ذات الـ 75 عاما ويأمل في احتراف كرف القدم، لدخول موسوعة جينيس العالمية، كأكبر لاعب محترف فى العالم.

وفى تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية "رويترز" عن المصرى عز الدين بهادر، قالت :"ظلت فكرة احتراف كرة القدم حلما يراود "بهادر" عشرات السنين حتى بلغ الخامسة والسبعين من العمر حيث سجل نفسه في الاتحاد المصري لكرة القدم كأكبر اللاعبين سنا حتى الآن.

وأوضحت الوكالة العالمية، أن بهادر وهو أب لأربعة أبناء وجد لستة أحفاد الآن، بدأ ممارسة كرة القدم في شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر.

وعندما بلغ مرحلة الشباب، شغله العمل كاستشاري في الهندسة المدنية قبل أن يصبح لاحقا خبيرا في استصلاح الأراضي، فضلا عن التدخين لسنوات طويلة. وعلى الرغم من استمراره في لعب الكرة كهاو، إلا أنه تخلى عن حلمه في أن يصبح مهاجما محترفا.

وعاش لمدة 15 عاما في الكويت ويعيش الآن في مدينة الرحاب، بالقاهرة الجديدة.

لكن بعد مرور سبعة عقود على أول مرة ركل فيها الكرة، أعاد بهادر محاولة تحقيق الحلم القديم وبدأ في التقدم بطلب للانضمام إلى الأندية. وأخيرا تم قبوله في نادي 6 أكتوبر، وهو ناد يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصري.

Advertisements

ويتدرب الآن مع النادي، وفي المنزل مع مدرب شخصي، لاستعادة لياقته البدنية.

ولكي ينال الاعتراف كأكبر لاعب محترف في العالم، يحتاج بهادر إلى لعب مباراتين لمدة 90 دقيقة، وهي مهمة يتدرب عليها ويأمل أن ينجزها في مارس.

وقال بهادر إن ممثل موسوعة جينيس للأرقام القياسية سيحضر المباراة الثانية لتقييم محاولته.

وبالرغم من أن سن بهادر بدا أنه يمثل عقبة أمامه في البداية، إلا أن مدربه الشخصي محمود رفعت قال إن دوافعه أثبتت أنها أشد قوة من العقبات.

ويحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر لاعب كرة قدم محترف حاليا الإسرائيلي إسحاق حايك، الذي لعب كحارس مرمى في أبريل الماضي لنادي عيروني أور يهودا، ويبلغ من العمر 73 عاما.