منظمة خريجي الأزهر تدين التفجير الإرهابي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التفجير الإرهابي الذى نفذته عناصر إرهابية في محيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى غرب العاصمة الليبية طرابلس، والذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة.

وقالت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين- إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا والآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، وأوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، مضيفا أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93].

وناشدت المنظمة أصحاب القرار في العالم بضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، والقضاء على أوكاره، والسعي في تجفيف منابعه واقتلاعه من جذوره.