أخبار مصر | مؤتمر "وعظ الوادي الجديد" يناقش آليات تطوير العمل الدعوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر "وعظ الوادي الجديد" يناقش آليات تطوير العمل الدعوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد مؤتمرها النصف السنوى بعنوان "دور منطقة وعظ الوادي الجديد في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف د.نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

شارك في المؤتمر د. سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وم. أزهار سعد مساعد اللواء أ. ح. محمد سالمان محافظ الوادي الجديد، والشيخ السيد محمد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، والقس تواضروس زغلول كاهن كنسية السيدة العذراء والشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية ود.عمر عبدالكريم مدير عام وعظ الوادي الجديد، السيدة نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة.

وأكد د. سعيد عامر أن المؤتمر ناقش مجموعة من المحاور المهمة حول التعاون المشترك بين منطقة الوعظ بالمحافظة وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحضور وكلاء الوزارات لتيسير وتفعيل عمل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور في المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحفاظ على الوعي المجتمعي واستعادة القيم المهجورة في حياة الناس.

وأضاف عامر أن المؤتمر تناول التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، من أجل نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته والحفاظ عليه وحمايته من المتربصين سواء من الداخل أم الخارج.

