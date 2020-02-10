أخبار مصر | برلماني: مصر تتبنى رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب في القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر تتبنى رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب في القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، باقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي طرحه في ختام القمة الأفريقية بشأن استضافة مصر لقمة أفريقية تُخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا أن مصر تتبني رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب في القارة ومن أهم أُطر تفعيل هذه الرؤية وجود قوي عسكرية مُشتركة لمحاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن مصر خلال فترة تولي السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي أصبحت دولة ذات مصداقية ولاقت قبولًا كاملًا من معظم الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد أعلن أن سنة تولي الرئيس كانت سنة الإنجازات الكبرى في القارة الإفريقية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الإفريقية، أن مصر استعادت مكانتها وأصبحت لها الريادة في القارة الإفريقية، وقد ترأست مصر قمة إسكات البنادق لإنهاء الحروب والصراعات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس أصبح له شعبيه كبيرة في القارة الإفريقية وقد حقق من الإنجازات في الملف الإفريقي مالم يحققه أي رئيس أخر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض أمس، في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

