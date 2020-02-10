أخبار مصر | وكيل "إفريقية النواب" مقترح الرئيس بإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب يضمن استقرار القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "إفريقية النواب" مقترح الرئيس بإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب يضمن استقرار القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن مقترح الرئيس السيسي بشأن استضافة مصر لقمة إفريقية تُخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب يؤكد قدرة مصر ومؤسساتها العسكرة والشُرطية علي نقل خبراتها لباقي الدول الإفريقية ودعمها بشكل يضمن فعاليتها في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن الرئيس دائمًا ما يخاطب العالم بإسم مشاكل القارة الإفريقية ودائمًا لديه رؤى فاعلة تحقق نتائج إيجابيه، مشيرًا أنه مع انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي واثناء تسليم القيادة لرئيس الاتحاد الجديد رئيس دولة جنوب افريقيا، نجد ان الرئيس يستكمل تحركاته تجاه القارة الافريقية بطرحه هذه الرؤية الفاعلة لتحدي اكبر مشكله في القارة وهي النزاعات المسلحة والمشاكل الأمنية والارهاب.

وأوضح أبو الخير، أن وجود قوي عسكريه مشتركة بإرادة إفريقية حقيقية تُحقق نتيجة افضل لأمان الشعوب وضمان استقرار الشعوب الافريقية والُبعد عن النزاعات المسلحة والارهاب، مما يضمن الاستقرار للقارة الإفريقية في ظل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد والتي من أهمها التدخل التركي في الشأن الليبي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض،أمس، في كلمته الختامية بالقمة الأفريقية، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

