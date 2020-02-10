أخبار مصر | انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم الإثنين، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للنهوض بصحة الطفل والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي، مشيرًا إلى أنه يتم تشخيص الحالات المصابة بالأنيميا والسمنة وقصر القامة والنحافة وتحويلهم إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان.

وأشار حساني، إلى أن المبادرة تستهدف 6 مليون و400 ألف طالب بمدارس الحضر بالإضافة إلى 7 مليون و600 ألف طالب بمدارس الريف.

وأضاف حساني أنه تم تشكيل فرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، حيث تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية على طرق الفحص وفقًا لمعايير الجودة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.

وأكد حساني، أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل، بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضي، حيث تم الانتهاء من فحص 10 ملايين و710 آلاف و525 طالبًا.