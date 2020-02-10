أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين: "ارتدوا الكمامات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين: "ارتدوا الكمامات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرف الطقس المصري منذ قديم العصور "أنه حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاء"، لكن اليوم وفي ظل التقلبات والتغيرات الجوية التي تمر على محافظات مصر، اختلف هذا المفهوم، وهذا ما أكده الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق في تصريحاته لـ"الخليج 365".



وقال عبدالعال، إن المناخ في مصر لم يعد "حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاءً" كما كان قديمًا، مؤكدًا أن هناك لجنة تابعة لهيئة الأرصاد الجوية مشكلة من الخبراء والمتخصصين للعمل على دراسة وصف مناخ مصر الحالي، وستنتهى خلال شهر.



وبسؤاله عن معتقدات الربط بين شدة برودة الشتاء والتي تتبعها شدة حرارة بالصيف، أجاب: "هذا اعتقاد خاطئ ولا وجود له من صحة"، واضاف ان تغير الحالة المناخية هو السبب الحقيقي في تغير احوال الطقس.



وشدد عبدالعال على ضرورة ارتداء "الكمامات" حفاظًا على سلامة المواطنين من الأتربة والأمراض التي يمكن انتشارها، خاصة خلال "آمشير" المعروف بتقلباته الجوية وعدم استقراره.



وأكد أن مصر تمتلك أحدث الأجهزة العالمية لرصد حالة الجو، وقياس عناصر "الحرارة، الرياح، الرطوبة والضغط الجوى"، وأن هذة الأجهزة تعمل علي قياس الحالة اللحظية فقط، أما حالة الطقس للفترة البعيدة يعتمد على الخرائط.

