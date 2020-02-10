مصر | تأجيل محاكمة "جمال اللبان" في الاتجار بالعملة لـ 8 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "جمال اللبان" في الاتجار بالعملة لـ 8 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة جمال اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة في اتهامه بالإتجار في العملة بدون ترخيص لجلسة 8 مارس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جمال اللبان تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

يذكر أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.

وكأن النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قد أحال كلا من جمال محمد إبراهيم اللبان مدير العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.