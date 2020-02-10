شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلق على الهاشتاج أنقذوا محطة الزهراء للخيول: «28 رأسًا نفقت فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة المصرية الزراعية المسؤولة عن ملف محطة الزهراء للخيول، ما زعمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التريند «أنقذوا محطة الزهراء للخيول»، من نفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة.

من جهته عقّب سعيد شرباس، صاحب مزرعة خيول، قائلا إن المحطة سجّلت أعلى نسبة نفوق للخيول في عام 2019، وأن جميع حالات النفوق مسجلة في معهد صحة الحيوان، مشيرًا إلى أن مستشفى محطة الزهراء، والتي كانت منحة عربية للمحطة، تعاني من الإهمال الشديد.

ورد الدكتور توفيق، إن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية، وإن عدد الرؤوس التي نفقت لا يتجاوز 28 رأس من إجمالي 600 رأس في عام 2019، وهذا الرقم مسجل بالفعل، وهو أقل رقم حققته في مسألة النفوق، لافتًا إلى أن المحطة سجّلت أعلى أرباح، بالإضافة إلى نجاح مهرجان الخيول العربية الأخير، الذي حقق إشادات كبيرة واسعة في الأوساط الإعلامية والصحفية.