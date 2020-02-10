شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامي: «المهرجانات وراء انتشار الخمور والبلطجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد محمود التهامي، نقيب المنشدين، انتشار أغاني المهرجانات في مصر مؤخرا.

وقال «التهامي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ليس لدي مشكلة مع مطربين المهرجانات أنفسهم كونهم يبحثون عن أكل العيش، لكن اعتبار هذه الأغاني الفن الأول بمصر يعد كارثة حقيقية».

وتابع «التهامي»: «مصر عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم أصبحت في مكان آخر بسبب أغاني المهرجانات»، مضيفا «أنا ضد الابتذال والمهرجانات لا تقدم سوى الخمور والبلطجة والتلوث السمعي».