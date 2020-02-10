شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 111 من العاملين بالمنشآت الصحية في الدلنجات للتحقيق بسبب الغياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملات مفاجئة شارك على مستشفى الدلنجات المركزي والوحدتين الصحيتين في قريتى طيبة والخليلية، تبين خلالها عدم وجود وتأخير وغياب 111 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين في محال عملهم.

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كانت حملة مفاجئة قام بها كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية الدلنجات، على الوحدتين الصحيتين بقريتي طيبة والخليلية وحملة أخرى قامت بها إدارة التخطيط والمتابعة بالمركز على المستشفى العام بالتزامن مع جولة رئيس الوحدة المحلية، بهدف ضبط العمل في المنشآت الصحية بالمركز، وتبين تغيب وعدم تواجد وتأخير 111 من العاملين بتلك المنشآت، وتم إحالتهم للتحقيق.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وتم رفع تقرير للمحافظ والذي شدّد على استمرار تكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.