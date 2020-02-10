شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تشارك في الدورة الـ 30 لمعرض ميلانو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة فبرير إلى 11 فبراير بالدورة الثلاثين للمعرض السياحي الدولي ميلانو 2020، خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري في مدينة ميلانو، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تكثيف التواجد المصري في المعارض السياحية المختلفة، ما يساهم في الترويج السياحي لمصر ويليق بمكانة المقصد السياحي المصري.

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط، إن ميلانو يعد أحد أهم المعارض السياحية المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، لافتًا إلى أهمية التواجد المصري في فعاليات هذا المعرض، ما يؤكد مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية ويعزز التعاون السياحي بين مصر والدول الأخرى المشاركة.

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ويعتبر السوق الإيطالي أحد أهم الأسواق السياحية حيث يأتي في المركز الرابع من قائمة الدول المصدرة للسياحة لمصر، كما أن هذا المعرض يعد فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالي لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض عقد لقاءات إعلامية لتسليط الضوء على ما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة من شأنها أن تجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجناح المصرى المشارك في المعرض مصمم على هيئة معبد فرعونى، كما تم تخصيص مكان في الجناح لعرض هولوجرام لقناع الملك توت عنخ أمون، بالإضافة إلى وضع شاشات لعرض بعض الأفلام الترويجية عن المتحف المصري الكبير وغيره من المعالم الأثرية والسياحية في مصر.

كما تم وضع شاشات عرض على واجهات الجناح المصري للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، هذا ويشارك بالجناح المصرى عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.