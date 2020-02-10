شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم عن العمل بسبب الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إيقاف مدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى علم عن العمل بسبب الإهمال، والتقصير في العمل، وذلك بعد نشوب حريق بالادارة الصحية بالمدينة، في بعض المخلفات الخشبية «كهنة».

وأوضح محافظ البحر الأحمر، في بيان، الاثنين، أن سبب إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم الدكتور محمد الجزيري عن العمل، عدم تنفيذه تعليمات اللجنة المشكلة من مديرية الصحة للمرور على الوحدات الصحية، والتى أوصت برفع «الكهنة» وتخزينها، لحين انتهاء هيئة الخدمات الحكومية بطرحها في مزاد، وحتى اندلاع الحريق لم يتم إزالتها رغم توصيات اللجنة.

يذكر أن قرار المحافظ يتضمن إيقاف مدير الإدارة الصحية عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.