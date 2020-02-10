شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتقدم جنازة شهيد حوش عيسى في سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع الآلاف من أهالى مدينة حوش عيسى جثمان الشهيد مجند جمعة رضا جمعة عبد الحليم بسيوني، الذي استشهد خلال تبادل إطلاق النار في هجوم إرهابي على كمين «زلزال ١٥» بالشيخ زويد بسيناء، تمكنت خلاله القوات المسلحة من إحباط هجوم الإرهابي على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتمكنت قوة الإرتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على ١٠ إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

Advertisements

وأقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد شارك فيها الآﻻف من الأهالى، وعدد من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة وشيعوا جثمان الشهيد ملفوفاً بالعلم المصرى بمنطقة كوبرى المدير في حوش عيسى.

شارك في الجنازة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، واللواء أشرف فتحى، مساعد مدير أمن البحيرة للوحدات، وعدد من قيادات وضباط وأفراد الجيش الثاني الميداني.

وقدّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وقيادات القوات المسلحة الموجودين قيادات المحافظة، واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته، وقال «المحافظ» إن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين.

تشييع جنازة شهيد حوش عيسى في سيناء

تشييع جنازة شهيد حوش عيسى في سيناء