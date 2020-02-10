"المركزى للمحاسبات " يشارك فى المراجعة المبدئية لحسابات الاتحاد الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الجهاز المركزي للمحاسبات، في المراجعة المبدئية لحسابات الاتحاد الأفريقى عن العام المالي 2019 خلال الفترة من 11 حتى 29 فبراير الجارى، وذلك في كل من أديس أبابا بإثيوبيا ونيروبي بكينيا.

ويتكون مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي من الأجهزة العليا للرقابة لعشر دول برئاسة جهاز الجزائر عن العامين الماليين 2018 و2019، ويضطلع الجهاز، عن العام المالي 2019، بمهمة مراجعة حسابات الجامعة الأفريقية والمعاهد التابعة لها بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، بالإضافة إلى حسابات بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال "AMISOM" ومقرها نيروبي بكينيا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلم رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد خلال عام 2012 والتى حققت العديد من الانجازات لصالح القارة السمراء.

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واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تسليم رئاسة الاتحاد إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا المبدأ ليس طرحًا نظريًا حيث طبقته مصر عمليًا هذا العام من خلال العديد من المبادرات لا سيما من خلال استضافة قمتين تشاوريتين حول ليبيا والسودان، كما اختبرنا هذا الطرح خلال العام المنصرم في العديد من القضايا مثل غينيا بيساو وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.