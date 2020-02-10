شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: قمة الاتحاد الأفريقي اتفقت على ضرورة تدخل الاتحاد لحل أزمة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي إن قمة الاتحاد الأفريقي اتفقت على ضرورة تدخل الاتحاد لحل الأزمة في ليبيا.

وقال موسى، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الاثنين، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، «قمة الاتحاد الأفريقي اتفقت على ضرورة أن يتدخل الاتحاد لحل الأزمة في ليبيا».

وأضاف موسى «بقدر ما نطالب الليبيين بالتجمع ولم الموقف بقدر ما نطالب الدول الأجنبية بعدم التدخل وزيادة الطين بلة في ليبيا، فالتدخلات الخارجية أحدثت فوضى كبيرة».