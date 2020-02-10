شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: البعض لديه فهم خاطئ للصلاة والتسليم على النبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يستعرض في كيفية صلاته على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قائلًا: إنه من ضمن الآيات القرآنية التي لا يكمل قراءتها معظم الناس هي «إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا»، حيث يتغافل معظم الناس عن معنى «وسلموا تسليما»، مؤكدًا أن التسليم هنا بمعنى الحماية والصيانة، والتأمين ورحمة وسلامة من العيوب والذنوب، فعندما نقول «اللهم صل على النبي» بمعنى أننا يجب أن نستسلم للنبي وننقاد له ونتبعه.

واستطرد أن التسليم للنبي يعنى اتباعه «إنما مش هتتبع النبي وجي تقول إنك بتصلي وتسلم عليه.. الله الغني عن تحية حضرتك»، داعيًا إلى أن تكون أخلاق النبي بداخلنا خاصة إذا كنا ذاهبين لزيارته.

واستكمل: «أنا لا أعمم لكن البعض رايح جاى يزور النبى محمد صلى عليه وسلم، لكن لا تجد فيه أخلاق ومكارم وسماحة وصفح النبى».