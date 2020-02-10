شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: مصر خرجت من عنق الزجاجة بفضل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤشرات الدولية تؤكد تحسن الاقتصاد المصري. وتابع سليمان خلال لقاء تليفزيوني: «مصر واجهت تحديات اقتصادية كثيرة بعد 2011 والتصدي الجذري لها جاء بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم». وأضاف: «الرئيس السيسي علمنا كيف نتصدى لمشكلة سعر الصرف والدعم»، معلقا «كنا في عنق الزجاجة عام 2019 والعام الجاري شهدنا انفراجة بتحسن مستوى الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة وهو ما أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات: مصر خرجت من عنق الزجاجة بفضل السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.