شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: سعر الدولار يصل إلى 15 جنيهًا نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن أسعار الدولار ستستمر في الانخفاض أمام الجنيه بفضل استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر.

وتابع الفقي خلال لقاء تليفزيوني، الاثنين: «الاستقرار الأمني والسياسي بمصر مقارنة بدول الجوار لعب دورًا في انخفاض سعر الدولار».

وتوقع أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيهًا نهاية ديسمبر 2020.