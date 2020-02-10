شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف بقرية الخيام بسوهاج يشيعون جثمان مجند استشهد في الهجوم الإرهابي بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الآلاف من أهالي قرية «الخيام» بمركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج، في تشييع جثمان المجند محمد ممدوح عبدالحميد، الذي أستشهد في الهجوم الإرهابى الذي وقع أمس على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء، في حين قام المحافظ اللواء طارق الفقى، بتقديم واجب العزاء لأسرة المجند حسام عادل أحمد، بمسقط رأسه بقرية «الصوامعة شرق» بمركز أخميم، والذي استشهد أول أمس إثر إنفجار لغم أثناء مشاركته في تمشيط أحد المناطق من الألغام بالعريش.

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محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في شهيد الصوامعة

ووصل اليوم جثمان الشهيد محمد ممدوح، إلى مطار سوهاج الدولي على متن طائرة عسكرية، وأقيمت له مراسم جنازة عسكرية بالمطار، وبعدها تم حمل جثمان الشهيد ملفوفا في علم مصر، ونقله بسيارة إسعاف لدفنه بمسقط رأسه بقرية «الخيام» بمركز دارالسلام، واستقبل الأهالى جثمان الشهيد بحالة من الحزن والبكاء الشديدين، وأقيمت صلاة الجنازة على الجثمان، وتم حمله لدفنه في مقابر عائلته في جنازة شعبية شارك فيها آلاف الأشخاص، وعدد من المسئولين التنفيذيين، ورجال الأمن وأفراد من الشرطة العسكرية، وردد المشاركون في الجنازة هتافات تطالب بالقصاص والثأر من جماعات الإرهاب ومن يدعهما.

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في شهيد الصوامعة

من جانبه نعي اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، شهداء القوات المسلحة في الحادث والذين سطروا بطولة في مواجهة الإرهابيين المهاجمين للكمين وقتل 10 منهم، مؤكداً قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب، والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، ووقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفا واحداً للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يحاول أن يزعزع إستقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء، لافتاً إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة يوميا في سيناء، وما تحققه كل يوم من تدمير لمخابئ ومخازن الأسلحة وقتل العديد من العناصر الإرهابية والتكفيرية.

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في شهيد الصوامعة

وكان محافظ سوهاج، قدم صباح اليوم يرافقه نائبه الدكتور أحمد القاضي، واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند حسام عادل أحمد، بمسقط رأسه بقرية «الصوامعة شرق» بمركز أخميم، والذي استشهد خلال قيامه بواجبه في تمشيط أحد المناطق من الألغام بالعريش، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قائلا «رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعًا».

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في شهيد الصوامعة

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء في شهيد الصوامعة