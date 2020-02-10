شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: لجنة فنية لمتابعة صنع تمثالي مجدي يعقوب وعبدالحليم محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن تمثالي الشيخ عبدالحليم محمود، والدكتور مجدي يعقوب، واللذين من المقرر وضعهما في اثنين من الميادين العامة بمركز ومدينة بلبيس، تكريماً وتخليداً لهما وتقديراً لمجهوداتهما، لم يتم الانتهاء من نحتهما وصنعهما بعد، ولم يخرجا إلى النور، ولم يتم وضعهما إلى الآن في أي من الميادين المحددة والمزمع وضع التمثالين بهما بمركز بلبيس.

وقال المحافظ، في بيان، الاثنين، إنه من بداية عمل التمثالين تم تشكيل لجنة فنية متختصصة مكونة من أحد مهندسي الإدارة الهندسية وأحد أساتذة جامعة الزقازيق من كلية التربية النوعية وخبراء استشاريين في مجال الفنون التشكيلية لمتابعة صنع التمثالين والوقوف على أية ملاحظات بهما، وفي حال عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية والشكل الجمالي سيتم رفضهما واستبعادهما تماما وعمل اثنين آخرين، علما بأن من يقوم بعمل التمثالين فنان تشكيلي مقيد بنقابة الفنون التشكيلية وأحد أبناء عائلة الشيخ عبدالحليم محمود، والتي أعربت عن رضائها الكامل عن التمثالين لمطابقتهما للشكل الأصلي للشخصيتين.

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وأشار المحافظ إلى أنه حرصًا على إظهار الشكل الجمالي والحضاري والنسق العام قامت المحافظة بإزالة عدد من التماثيل غير اللائقة والتي لا تتبع أياً من وزارتي الآثار والسياحة ولم يتم صنعها من خلال فنانين تشكيليين تحت إشراف وزارة الثقافة، مضيفا أنه تمت الاستعانة بأحد أساتذة كلية التربية النوعية بجامعه الزقازيق لوضع تصور فني ومعماري لائق لطرق تجميل وتزيين الميادين سواء بالتشجير أو بوضع التماثيل التي تعبرعن أهم ما تشتهر به المحافظة من الناحية التاريخية والحضارية والأثرية.

وأوضح محافظ الشرقية أن التصريحات والمعلومات التي تنشر عبر عدد من المواقع الإلكترونية الصحفية والتي تفيد بالانتهاء من إعداد وتصميم التماثيل ووضعها في ميادينها لا أساس لها من الصحة، وأنه لا مكان للاعتراض على شكل التماثيل لعدم الانتهاء منها وإذا كان لأي فنان تشكيلي رأي أو وجهة نظر فنية في شكل التمثالين فلا مانع من تفضله بالزيارة والمشاركة بجهوده الذاتية مع الفنان التشكيلي الذي يقوم بالتنفيذ لكي تخرج التماثيل بالصورة الفنية والإخراجية اللائقة.

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير بنطاق المحافظة وفتح العديد من المحاور المرورية الجديدة، فضلاً عن إنشاء ممشيين سياحيين بمدينة الزقازيق ليكونا متنفسا آمنا للمواطنين.