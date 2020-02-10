شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تنظم زيارة ميدانية إلى منجم السكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، تنظيم زيارة ميدانية لمنجم السكري لإنتاج الذهب، للوقوف على آخر تطورات الوضع داخل المنجم على أرض الواقع، بعد صدور تعديلات قانون الثروة الذي أقره مجلس النواب بدور الانعقاد السابق.

كانت لجنة الصناعة ناقشت، مساء اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد أبوخليل بشأن توقيع الحكومة على اتفاقيات للتنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر لعدة شركات، أسفرت عن إنتاج شركة واحدة للذهب وهي شركة السكري بمدينة مرسى علم، وتساءل النائب عما توصلت إليه باقي الشركات والأعمال التي تقوم بها.

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فيما سألت النائب إيفلين متى عن حجم إنتاج منجم السكري من الذهب وحصة الشريك الأجنبي، وما يذهب للبنك المركزي.

ورد فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، إن إنتاج منجم السكري وصل إلى 15 طن من الذهب سنوياً، يذهب نصف هذه الكمية للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، وهو ما اعتبرها النواب نسبة كبيرة للشريك الأجنبي، إلا أن يوسف رد قائلا: «أن تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت لـ مليارات دولار ويجب أن يسترد ما أنفقه على 30 عاماً هي مدة العقد والذي أقره مجلس النواب نفسه».

فيما قال أسامة فاروق رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إن مصر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع «حمش» لإنتاج الذهب للخدمة، وفي القريب سيدخل مصنع ثالث للخدمة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين، حيث تقوم الهيئة بعمل مسح كامل لكل المناطق بالطائرة لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن.

من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر إن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية للوقوف على أخر ما وصل إليه منجم السكري والاستماع للقائمين على المنجم لتذليل أية عقبات تشريعية يقترحونها.