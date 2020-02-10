شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شمال الدلتا» للنواب: تشغيل محطة كهرباء جديدة بجمصة قبل 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حمدي سماحة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن بدء تشغيل المحطة الكهربائية الجديدة لتدعيم المنطقة الصناعية في جمصة قبل 30 يونيو المقبل، وقال أنه تم توجه نحو 33 مليون جنية، كاستثمارات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية بجمصة مما يتسبب في خسائر فادحة للمشروعات والمصانع العملاقة ومنها مجموعة المير.

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وقال «سماحة» إن منطقة جمصة الصناعية واعدة، وبمجرد استشعار وجود شكوي من بعض المصانع التي تنتج منتجات شديدة الحساسية مع التيار الكهربائي مثل صناعة البلاستيك من انخفاض وارتفاع الجهد الكهربائي، تم التحرك على الفور ودعم المنطقة لتشجيع الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن المنطقة تضم 6 موزعات، وتم تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة لحين البدء في تشغيل المحطة الجديدة لعدم تعطيل العمل.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أنه في ضوء وفورات الطاقة في مصر، فأنه تم توفير مصادر طاقة بديلة للمنطقة الصناعية، وهذه الخطة سيتم تعميمها على مستوي الجمهورية.

وكانت النائبة جواهر الشربيني طالبت بوضع آليات لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المصانع بشكل مفاجيء دون سابق إنذار، ما يؤدي إلى حرق الأجهزة بالمصانع وتعطل الإنتاج وخسارة كبيرة لهذه المصانع وتلف المواد الخام التي لم تصمد أمام مشاكل عدم ثبات شدة التيار وانقطاعه وعودته.