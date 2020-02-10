شكرا لقرائتكم خبر عن أمن سوهاج يضبط عاملًا هدد مدير مركز طبي بنشر صور أسرته على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت، اليوم، مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج عاملا لتهديده مدير مركز طبي بنشر صور أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فقد الأخير بطاقة ذاكرة محمل عليها تلك الصور، وطلب المتهم مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ تهديده.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ من «محمود. أ. م»، 37 سنة ومدير مركز طبي بجهينة، ويقيم بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، بتلقيه رسائل من مجهول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتضمن طلب مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير عدم نشر صور خاصة به وأسرته كانت محملة على بطاقة ذاكرة فقدت منه، وأنه قام بإرسال مبلغ 4 آلاف جنيه له عن طريق الدفع الإلكتروني كدفعة أولى.

كما كشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، أن وراء الواقعة «أحمد. م. ع»، 25 سنة، عامل ويقيم بقرية جهينة الغربية بدائرة المركز، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ 3900 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.