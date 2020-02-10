شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: نعمل على توعية العاملين بطرق الوقاية من «كورونا والأنفلونزا والسكري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن التثقيف الصحى أساس العلاج والوقاية من الكثير من الأمراض، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التثقيف الصحي قائم على أسس علمية ونوعية، للوصول إلى استراتيجية محددة للقضاء على المرض.

Advertisements

وأوضح المحافظ أن لجنة التثقيف الصحي بالديوان العام تهدف إلى توعية العاملين بكيفية طرق الوقاية من الأمراض المعدية والسارية كأمراض «الانفلونزا، كورونا، السكري»، ومكافحتها وزيادة الوعي الصحي لديهم من خلال توعيتهم بأهمية الحصول على التطعيمات اللازمة، تفاديا لانتشار الأمراض المعدية وحمايتهم من الإصابة منها.

أضاف محافظ الشرقية أن لجنة التثقيف الصحي بالديوان العام، قامت بتنظيم 6 دورات تدريبية خلال 4 أسابيع لتدريب 322 من العاملين بالديوان العام كمرحلة أولى، لتزويدهم بالمعلومات الصحية وتدريبهم على المهارات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية، وإتباع السلوكيات الصحية السليمة، لتعزيز الصحة وذلك من خلال عرض أفلام مقدمة من منظمة الصحة الأمريكية (W.H.O)، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية (CDC) المعتمدين، واللاتان قامتا بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساعدة في عرض المواد الفيلمية والمعلومات الصحية بالإضافة إلى الوسائل التوضيحية للوقاية من الأمراض.

ولتعظيم الاستفادة من الدورات التي قدمتها لجنة التثقيف الصحي بالديوان العام، أكد محافظ الشرقية أنه تم عمل استمارات استبيان للمتدربين، لاستيضاح مدى إدراكهم للمادة العلمية المقدمة، وكذلك للتعرف على المشكلات التي تواجههم أثناء المشاركة في الدورات التدريبية. أشاد المتدربون بالدورات التدريبية والمعلومات الصحية المقدمة، مطالبين بتعميمها على المراكز والمدن والأحياء، لتحقيق الفائدة منها للوقاية من الأمراض المعدية والسارية.