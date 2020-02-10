شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: كشف طبى لـ 13 مليون طالب لمكافحة أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديري عموم التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية، ومنسقي الحملة بالمديريات والإدارات التعليمية، ومديري التربية البيئية والسكانية بالمديريات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس؛ للتعريف بإجراءات المسح لمبادرة تنفيذ المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب المرحلة الابتدائية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، والتي تم تدشينها اليوم، وذلك بمشاركة مسئولي وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إن دور وزارة التربية والتعليم الفني هو دور تربوي وتعليمي وجزء من هذا الدور هو التربية الصحية، فالوزارة لا تعمل على سلامة العقول فقط، ولكن أيضًا سلامة الأبدان، والصحة العامة لأبنائها الطلاب، فضلًا عن الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة المدرسية.

وأشار حسن، إلى أن هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي لإتمام هذه المبادرة وإنجاحها، موجهًا بضرورة وجود برامج للتوعية بطبيعة هذه الأمراض تزامنًا مع هذه المبادرة وإعداد مسابقات رسم تحفيزية بين الطلاب، وكلمات بالإذاعة المدرسية، كما وجه بأنه يجب أن يتم التعامل مع الطلاب بطريقة تربوية في حال كانت النتائج إيجابية وعدم إيذاء مشاعرهم لكى تحقق المبادرة كافة جوانبها.

ومن جهته قال الدكتور على محروس ، منسق الحملة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي في إنجاح المبادرة ووجه الشكر للقائمين على العمل للتعاون المثمر من أجل تحقيق الهدف المطلوب من فحص وتشخيص وعلاج هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن دور وزارة التربية والتعليم دور هام يتمثل في تجهيز الطلاب وكشوفات الأسماء ومكان للكشف الطبي لإنجاز المهمة بسهولة وفى الوقت المحدد.

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وأوضح محروس ، أن المبادرة تستهدف 13 مليون طالب من الصف الأول إلى السادس الابتدائي وتستمر لمدة 40 يومًا بالمناطق الحضرية والريفية، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك غرفة عمليات بالتأمين الصحي على مدار اليوم وحتى الساعة الخامسة مساءًا للرد على أية استفسارات وتذليل أية عقبات.

فيما أشارت الدكتورة فاتن عمارة مقرر المبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي إلى أنه تم تخصيص الرقم المجاني 106 للشكاوى والاستفسارات ومتابعة الكشف الطبي.

حضر اللقاء الدكتورة منال عرفة منسق باللجنة العليا لتنظيم المبادرة، والدكتور مدحت محمد كمال ، مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية، ومحمد سلامة منسق المبادرة بوزارة التربية والتعليم (للريف).