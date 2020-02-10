فيديو.. الداخلية توجه قوافل طبية وإنسانية لحى الأسمرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية لقاطنى "حى الأسمرات" فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .
وقامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (حى الأسمرات) بمنطقة المقطم، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان").
وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، ملابس، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم إستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى الحى.
ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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