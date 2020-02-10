شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببسالة وبطولة رجال القوات المسلحة في مواجهة إحدى الهجمات الإرهابية الفاشلة التي تمت أمس على أحد التمركزات الأمنية بشمال سيناء، حيث استطاع أبناء مصر من رجال القوات المسلحة التصدي لهم وقتل 10 ارهابيين، وذلك في إطار عمليات القضاء على الإرهاب في أرض سيناء الحبيبة، ومواجهة جماعات الشر التي تحاول النيل والاستقرار من أمن مصر.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن رجال القوات المسلحة يضحون بأرواحهم حفاظا على أرض مصر وحماية شعبها العظيم، قياما بدورهم الذي عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله".

وطالبت المنظمة بضرورة استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية أبعد ما تكون عن الإسلام في جملته وتفصيله، وأنها لا ترعى حرمة لمؤمن، ولا لنفس بشرية، ولا لممتلكات فردية أو قومية، ولكنهم يحادون الله ورسوله غير مبالين بوعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

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وكان المتحدث العسكري قد أعلن أمس في بيان رسمي عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، وذلك نتيجة يقظة عناصر التأمين، حيث تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين ، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يجنب مصر وأهلها لهيب الإرهاب والتطرف، وأن يحفظها سالمة من كل سوء.