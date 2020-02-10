صويا وعباد.. السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 5000 طن زيت خام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، عن مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، للتسليم خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 أبريل 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن جلسة فض المظاريف وجلسة البت، ستكون الخميس الموافق 13 فبراير 2020.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن باقي الشروط والمواصفات، ستكون طبقًا لكراسة الشروط المتاحة في هيئة السلع التموينية.

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