محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، عن مناقصة محدودة رقم 5 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد، للتسليم خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 أبريل 2020.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، أن جلسة فض المظاريف وجلسة البت، ستكون الخميس الموافق 13 فبراير 2020.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن باقي الشروط والمواصفات، ستكون طبقًا لكراسة الشروط المتاحة في هيئة السلع التموينية.
كانت هذه تفاصيل خبر صويا وعباد.. السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد 5000 طن زيت خام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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