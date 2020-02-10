"المعلمين" تفتتح الدورة التدريبية الثالثة بالتعاون مع أكاديمية ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
افتتح محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، نيابة عن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التدربية الثالثة في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، تنفيذًا للبروتوكول الذي وقعته النقابة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لمنح دورات تدريبية للمعلمين.
ويشارك 100 معلم في الدورة التدريبية الحالية، التي تستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر أكاديمية ناصر العسكرية لاستلام الشهادات.
ورد محمد عبدالله على الشائعات التي أطلقت مؤخًرا، حول عدم وجود إقبال على الدورة، مناشدًا المتدربين لضرورة نشر ماتم الاستفادة به خلال فترة الدورة، لمعرفة الحقائق من المصادر الموثقة بدلًا من البيانات المغلوطة.
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