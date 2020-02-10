"أفريقيا في قلب مصر" يستعرض جهود الدولة في دعم دول القارة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: عرضت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أفريقيا في قلب مصر". يستعرض الفيلم والذي تصل مدته لنحو 7 دقائق، الجهود التي بذلتها مصر خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الماضي 2019. Advertisements وشارك السيسي في القمة الأفريقية في دورتها الـ33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما ألقى الرئيس كلمة خلال القمة استعرض خلالها الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد، وما تم من اجتماعات أفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، وعرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي تم تدشينها خلال العام الماضي.

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