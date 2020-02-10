جريمة سنترال فيصل.. مدرعة تقل المتهم إلى قسم شرطة بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وسط حراسة أمنية مشددة، نقلت قوات الأمن بالجيزة المتهم بقتل عامل بسنترال في منطقة فيصل إلى قسم شرطة بولاق، اليوم الإثنين.

ودفعت مديرية أمن الجيزة بعربيتين مصفحتين للحيولة دون فتك الأهالي بالمتهم عقب احتاجزه داخل المحل "محل الواقعة".

وانتقل فريق من مباحث فرقة الغرب ووحدة مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الجريمة تزامنا مع وصول النيابة العامة لسماع أقوال الشهود ومناظرة الجثة التي أشارت إلى تلقي الشاب الضحية طعنة نافذة بالرقبة أردت قتيلا في الحال.

التحريات الأولية أشارت إلى وجود خلافات قديمة بين الضحية والمتهم "بائع"؛ بسبب فرض الأخير بضاعة أمام السنترال محل عمل الأول لدى انعقاد "سوق الثلاثاء".