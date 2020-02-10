النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل داخل سنترال بمنطقة فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب قتل داخل سنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة.
وطلبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت عدد من الشهود لسماع أقوالهم.
وقُتل شاب على يد عامل، اليوم الإثنين، داخل سنترال بمنطقة فيصل، وتلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع العشرين.
وأفاد شهود عيان، بأن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "عامل سنترال"، وآخر بسبب خلاف على "فرش بضاعة" أمام المحل، ما دفع الأخير لقتله بسلاح أبيض، واصفين المشهد "خلَّص عليه في لحظة".
وتحفظ الأهالي على المتهم، ووصلت دورية أمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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